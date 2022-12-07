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Dünya

İngiltere’de konut fiyatları son 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti

Ülkede konut fiyatları bu yılın kasım ayında yüzde 2,3 düşüş gösterirken, ortalama konut fiyatı 292 bin 406 sterlinden 285 bin 579 sterline geriledi.

Gökhan Kurtaran   | 07.12.2022
İngiltere’de konut fiyatları son 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti

Londra

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın kasım ayında yüzde 2,3 gerileyerek, aylık bazda 2008 finans krizinden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

İngiliz konut kredisi finansman kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının kasım ayında yüzde 2,3 düşüş gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının 292 bin 406 sterlinden 285 bin 579 sterline gerilediği bildirildi.

Ülkede konut fiyatlarının kasım ayı itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 4,7 arttığı belirtilen açıklamada, söz konusu verinin geçen yılın aynı ayında yüzde 8,2 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, ülkede konut fiyatlarında bir normalleşme sürecinin yaşandığını belirterek, gelecek yıl ise fiyat performansının ise büyük oranda enflasyona bağlı olacağı kaydedildi.

Kinnaird, “Yüksek konut fiyat enflasyonu göz önüne alındığında piyasada bir yavaşlama beklenirken, bu ayki düşüş, son aylardaki piyasa oynaklığının en kötüsünü yansıtıyor.” ifadesini kullandı.

İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini bildirmişti.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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