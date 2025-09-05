Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, 14 aylık hükümetinde değişiklikler yaptı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 14 aydır görevde olan kabinesinde değişiklik yaparak, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni isimler atadı.

Behlül Çetinkaya  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Londra

Başbakan Starmer'ın kabine değişikliği hamlesi, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner'in vergi kaçırdığı haberleri üzerine istifa etmesinin ardından geldi.

Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Dışişleri Bakanı David Lammy'yi atayan Starmer, Dışişleri Bakanlığına ise İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı getirdi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Adalet Bakanı Shabana Mahmood olurken yeni Başbakan Yardımcısı Lammy, Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.

Geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde büyük bir değişiklik yapan Starmer, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı ise görevden aldı.

Powell ve Murray, Rayner'la birlikte yeni kabinede görev verilmeyen 3 bakan oldu.

Murray, paylaştığı veda mektubunda yaşadığı hayal kırıklığını, "Kabineden ayrıldığım için büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çok şey yapıldı, çok şey yapılacaktı." ifadeleriyle dile getirdi.

Kral 2. Charles'ın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığından Sorumlu Bakan Pat McFadden, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığına atanırken ondan boşalan koltuğa Darren Jones oturdu.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Steve Reed ise Angela Rayner'ın istifasıyla boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığına getirildi.

Reed'in yerine Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak Emma Reynolds atanırken Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın Grup Başkanvekili olarak kabinede yer alması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığına Peter Kyle, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığına Liz Kendall, İskoçya Bakanlığına Douglas Alexander, Avam Kamarasından Sorumlu Bakanlığa ise Alan Campbell getirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Kral 3. Charles'ın yeni atamaları onayladığını da duyurdu.

