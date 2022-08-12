Dolar
17.94
Euro
18.40
Altın
1,797.08
ETH/USDT
1,895.50
BTC/USDT
24,008.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin ülkede artan hayat pahalılığının etkilerinin hafifletilmesine yönelik kamuya vermeyi planladığı mali desteklerin yeterli olmadığını belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 12.08.2022
İngiltere Başbakanı hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

Londra

Gazetecilerin hükümetin hayat pahalılığına karşı halkı desteklemek için oluşturduğu mali yardımların yeterli olup olmadığını sorması üzerine Başbakan Johnson, “Hayır yeterli değil. Fakat ekimde, ocakta (2023) buna ek destek sağlanacağından emin olmaya çalıştığımızı söylemeye çalışıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Başbakan Johnson, ek kamu destek paketlerinin hazırlanması için ise geriye kalan görev süresince herhangi bir adım atmayacağına işaret ederek, “Hükümetin yapacağı şey, kim başbakan olursa olsun insanlara yardım edilmesi için ek nakdin mevcut olmasını sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.

Henüz hayat pahalılığına karşı hane halkına yapılması planlanan mali desteklerin tamamının verilmediğini hatırlatan Johnson, “Para henüz gelmeye başladı. Halkın şunu anlaması son derece önemli, çoğu kişi henüz hükümetin onlar için ayırdığı mali yardımı almadı. Önümüzdeki birkaç ay sekiz milyon hane halkı 326 sterlin daha alacak.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, bu yılın ekim ayı itibarıyla ülkedeki her hanenin enerji destek ödeneğinden yaralanabileceği vaadini yineleyerek, “Halk için şu anda durum kolaymış gibi davranmayacağım. Şu anda beni zorlamakta haklısınız. Çünkü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Johnson’ın halefi iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin 5 Eylül'de duyurulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Togg test sürüşünde görüntülendi
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

İngiltere Başbakanı hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

İngiltere’nin önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere

İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde kuraklık ilan edildi

İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı
İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek

İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek
İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla çoklu fırlatma sistemi ve güdümlü füze verecek

İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla çoklu fırlatma sistemi ve güdümlü füze verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet