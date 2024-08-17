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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarından Gazze'de ateşkes müzakerelerine destek

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda düzenlenen çabalara ortak bir açıklama yaparak destek verdiklerini bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarından Gazze'de ateşkes müzakerelerine destek Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Londra

Konuya ilişkin 4 bakanın yaptığı ortak açıklamada, "Biz, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları olarak, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması amacıyla ABD, Mısır ve Katar tarafından sürdürülen arabuluculuk çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugüne kadar benimsenen yapıcı tutumdan övgüyle söz edilirken, teknik çalışmaların süreceği ve üst düzey yetkililerin anlaşmayı sonuçlandırmak için bir araya geleceği haberinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Tüm tarafların sürece katılmaya çağrıldığı açıklamada, "Bölgede barış olasılığını baltalayacak şekilde gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakereleri

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetmişti.

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