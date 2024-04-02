Dolar
32.05
Euro
34.52
Altın
2,269.07
ETH/USDT
3,266.60
BTC/USDT
65,687.00
BIST 100
9,040.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz milletvekili Burgon, Bakan Cameron'a Gazze'de dünkü saldırıda kullanılan silahları sordu

Richard Burgon, aralarında İngilizlerin de olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının dün Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etti.

Zuhal Demirci  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İngiliz milletvekili Burgon, Bakan Cameron'a Gazze'de dünkü saldırıda kullanılan silahları sordu

Londra

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların Gazze'de İngiliz vatandaşlarının öldürülmesinde kullanılıp kullanılmadığının derhal soruşturulması talebini içeren mektup yazdı.

WCK'nin, 7 yardım görevlisinin çatışmasızlık bölgesinde seyahat ettiklerini ve konvoylarının Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla insani gıda yardımını boşalttıktan sonra vurulduğunu açıkladığını aktaran Burgon, bu saldırının, WCK'nin, hareketlerini İsrail ordusuyla koordine etmesine rağmen gerçekleştiğini kaydetti.

"İngiltere, İsrail'e 2015'ten bu yana 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracat lisansı verdi"

Burgon, hayatını kaybedenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, Gazze'ye yönelik bu tür ölümcül saldırılarda ve hatta İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarında oynayabileceği rol göz önünde bulundurulduğunda, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını neden derhal askıya alması gerektiğinin altını bir kez daha çizmektedir."

İngiltere'nin, İsrail'e 2015'ten bu yana savaş uçakları, füzeler, tanklar, teknoloji, hafif silahlar ve mühimmat bileşenleri dahil en az 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracat lisansı verdiğini vurgulayan Burgon, halihazırda Gazze'ye ayrım gözetmeksizin bomba yağdırmak üzere kullanılan F-35 hayalet bombardıman uçağının bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'inin de İngiltere tarafından sağlandığını bildirdi.

Milletvekili Burgon, "Bu son olay ise İngiltere askeri ihracatının İngiliz vatandaşlarına yönelik saldırılarda kullanılmış olabileceği son olaydır." ifadesini kullandı.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak’ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak
Savunma Sanayii Başkanı Görgün liderliğindeki heyet Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi
Türkiye, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Benzer haberler

Biden'dan, Gazze'de çalışanları İsrail tarafından öldürülen WCK'ye taziye

Biden'dan, Gazze'de çalışanları İsrail tarafından öldürülen WCK'ye taziye

BAE, İsrail'den koruma güvencesi alana dek Gazze'ye denizden yardım koridoruna katılmayacak

İtalya, İsrail'den Gazze'de WCK çalışanlarının öldürülmesine "açıklık getirmesini" istedi

Gazze'deki kritik altyapılara verilen zararın maliyeti 18,5 milyar dolar civarında

Gazze'deki kritik altyapılara verilen zararın maliyeti 18,5 milyar dolar civarında
BM: Orta Doğu'da gerginliğin daha büyük alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz

BM: Orta Doğu'da gerginliğin daha büyük alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke

Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet