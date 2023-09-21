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Dünya

İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalına düzenleme getirmeyi planlıyor

İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalını, İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'un belirlediği "geleneksel kanallarla aynı içerik kuralları kapsamına almayı" planlıyor.

Zuhal Demirci  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalına düzenleme getirmeyi planlıyor

Londra

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Cambridge'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemelerin dışında kalan internet tabanlı kanalları incelemenin hükümetin görevi olduğunu belirtti.

İncelemenin, düzenleme kapsamında olmayan kanallara genişletilmesinin gerekip gerekmediği konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Frazer, "Düzenlemelerde yapılacak herhangi bir değişiklik, ifade özgürlüğünü korurken, insanları, özellikle gençleri ve savunmasızları korumak ve televizyon endüstrisine gereksiz yere yük olmamak arasında bir denge kurmalıdır." dedi.

İngiltere'de hanelerin yüzde 74'ü akıllı TV'ye sahip

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İngiltere'de hanelerin yüzde 74'ünün, mevcut düzenlemelerin dışında kalan ve çoğunlukla internet tabanlı yaklaşık 900 televizyon kanalına erişebilecekleri akıllı TV'ye sahip olduğunu ortaya koydu.

İngiliz hükümetinden martta yapılan açıklamada, Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+ gibi hizmetlerin, Ofcom'un yetki alanına alınması dahil "medya kurallarının güncellenebileceği" duyurulmuştu.

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