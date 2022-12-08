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Dünya

İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 08.12.2022
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

LONDRA

Hükümetten yapılan açıklamada, İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak." ifadesine yer verildi.

İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.

Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor.

Greenpeace’ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine "iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği" eleştirisinde bulunuldu.

İngiliz hükümeti daha önce 2050 yılı itibariyle ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.



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