Dolar
32.35
Euro
35.12
Altın
2,153.69
ETH/USDT
3,312.20
BTC/USDT
64,301.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Sivil Toplumla Buluşma” iftar programında konuşuyor.
logo
Dünya

İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı

İngiliz müzik grubu Chumbawamba, Tubthumping" şarkısını Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın etkinliklerinde kullanmasına karşı çıktı.

Dilara Karataş  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı

Ankara

Chumbawamba'nın eski başgitaristi Boff Whalley BBC'ye konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Whalley, şarkının olumlu duygular içerdiğini, Peters'ın etkinliklerinde "bölücü, dar görüşlü politikalarını dile getirirken Tubthumping şarkısını kullanmasının garip olduğunu" ifade etti.

İngiliz müzik grubu Chumbawamba'nın Peters'a bu şarkıyı kullanması için izin vermediğine dikkati çeken Whalley, "Yanlış siyasi görüşlerini desteklemek için bu şarkıyı kullanmamasını rica ederiz. Kayıt şirketimiz Sony'den ihtarname bildirisi göndermesini istedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Peters, Yeni Zelanda radyo kanalı Newstalk ZB'ye yaptığı açıklamada, şarkının maddi çıkar sağlamak için kullanılmadığını ne kendisine ne partisine henüz ihtarname gelmediğini aktardı.

Peters, düzenlediği çeşitli etkinliklerde Tubthumping şarkısını kullanmış, 2023 seçimlerindeki mitinginde de şarkının sözlerine atıfta bulunmuştu.

Chumbawamba'nın ünlü şarkısı Tubthumping 1997'de yayımlanmasının ardından İngiltere'de single listelerinde iki numaraya kadar yükselmiş, Yeni Zelanda, Avustralya, İtalya ve Kanada'da da ilk 10'a girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası
Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil
AFAD Başkanı Memiş: 390 bin hak sahibimizi konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edece
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Bakan Özhaseki: Hatayda bugün 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız

Benzer haberler

İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı

İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı

Nilüfer hemşire hem tedavi ediyor hem de şarkılarıyla moral veriyor

Yeni Zelandalı teolog: Christchurch saldırılarının hedefi 'işgalci öteki' görülen Müslümanlardı

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının mağdurları, yeni hükümetin politikalarına şüpheyle yaklaşıyor

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının mağdurları, yeni hükümetin politikalarına şüpheyle yaklaşıyor
Yeni Zelanda'da çok sayıda yeni okyanus canlısı türü keşfedildi

Yeni Zelanda'da çok sayıda yeni okyanus canlısı türü keşfedildi
Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor

Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet