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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz Dışişleri Bakanı, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlalle suçladı, Başbakanlık geri adım attı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Dışişleri Bakanı Lammy'nin açıklamalarının ardından, "Hükümet, uluslararası bir mahkeme değildir, bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İngiliz Dışişleri Bakanı, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlalle suçladı, Başbakanlık geri adım attı

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Dışişleri Bakanı David Lammy'nin açıklamalarının ardından, "Hükümet, uluslararası bir mahkeme değildir, bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'i uluslararası hukuku ihlalle suçlayan Lammy'nin ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü ilk kez İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Lammy'nin ifadelerine karşı, "Hükümet uluslararası bir mahkeme değildir. Bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'e uluslararası hukuktan kaynaklı sorumluluklarına uyma çağrısı yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Sözcü, "İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal riski taşıdığına ilişkin düşüncemiz değişmedi." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda dün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını vermişti.

Lammy, aynı konudaki başka bir soruya verdiği yanıtında ise "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." demişti.


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