İngiliz Bakan, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardımların azaltılmasını savundu
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, "Dış yardım bütçesini azaltırken, Ukrayna, Gazze ve Sudan'daki programları koruyacağız. Ancak, hayati öneme sahip işler yapan pek çok programın askıya alınmak zorunda kalacağı gerçeğini de saklayamayız." dedi.
Londra
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardım bütçesini düşürme kararını savunarak, bu karar neticesinde hayati öneme sahip işler yapan pek çok programın "askıya alınmak zorunda kalacağı" uyarısında bulundu.
Lammy, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı makalede, ülkesinin savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardım bütçesini düşürme kararını savundu.
Tarihte her şeyin değiştiği ancak değişimin boyutunun "sis dağılana kadar algılanamadığı anlar olduğunu" belirten Lammy, bu anların, net liderlik ve cesur eylem gerektirdiğine işaret etti.
Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 3 yıl geçtiğini ve bu durumun İngiltere için geçmişteki gibi yine bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Lammy, bu bağlamda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın savunma harcamalarını artırma taahhüdünün önemine değindi.
Lammy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'sı sadece Ukrayna ve komşuları için değil, İngiltere dahil tüm Avrupa için tehdit." ifadesini kullandı.
İngiltere'nin en yakın müttefiki ABD'nin, giderek artan şekilde Hint-Pasifik bölgesine yöneldiğine dikkati çeken Lammy, ABD'nin anlaşılır şekilde NATO'nun Avrupalı üyelerinden kıtanın güvenliği için daha fazla yük üstlenmelerini istediğini aktardı.
Lammy, dünyanın dört bir yanında geleneksel savaşlardan hibrit ve siber saldırılara kadar tehditlerin çoğaldığını belirterek, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin değişim planının temelinin "ulusal güvenlik" olduğunun altını çizdi.
Bakan Lammy, hükümetin 2027'de savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma vaadini gerçekleştireceğini savunarak, ekonomik koşullara bağlı olarak daha da ileri giderek savunma harcamalarını bir sonraki parlamento döneminde yüzde 3'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.
Lammy, İşçi Partisi hükümetinin bu taahhüdü yerine getirmek ve mali kurallara bağlı kalmak için uluslararası kalkınma harcamalarını azaltmak gibi "son derece zor karar almak zorunda kaldığını" kaydetti.
David Lammy, "Başbakan'ın (Starmer) da söylediği gibi, bunların hiçbiri kolaymış gibi davranmıyoruz. Bu, bırakın bir İşçi Partisi hükümetini, hiçbir hükümetin kolaylıkla yapamayacağı zor seçimdir." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin uluslararası kalkınma alanındaki siciliyle gurur duyduğunu vurgulayan Lammy, hükümetin mali koşullar elverdiğinde dış yardım harcamalarını GSYİH'nin yüzde 0,7'sine geri döndürme kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.
Lammy, "Ancak biz ideologların değil pragmatistlerin hükümetiyiz ve enternasyonalizmimizin şefkati ile ulusal güvenliğimizin gerekliliği arasında denge kurmak zorundayız." açıklamasını yaptı.
"Savunma harcamalarında bekleneni vermemek, ileride daha da sert seçimler yapılmasını gerektirecek"
Bakan Lammy, ülkesinin dış yardım bütçesini azaltma kararına atıfta bulunarak, şöyle devam etti:
"Dış yardım bütçesini azaltırken, dünyanın en kötü çatışma bölgeleri olan Ukrayna, Gazze ve Sudan'daki en hayati programları koruyacağız. Ancak hayati öneme sahip işler yapan pek çok programın askıya alınmak zorunda kalacağı gerçeğini de saklayamayız. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca programlarla ilgili daha zorlu seçimler yapma çalışmaları hızla devam edecek ancak temel önceliklerimiz aynı kalacak."
Bakan Lammy, Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu dönemde savunma harcamalarının GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'ü ile yüzde 7'si arasında olduğunu anımsatarak, "Mali ve jeopolitik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, savunma harcamalarında bekleneni vermemek, İngiltere’yi daha tehlikeli dünyaya karşı hazırlıksız bırakmak anlamına gelecek ve potansiyel olarak ileride daha da sert seçimler yapılmasını gerektirecek." ifadesini kullandı.
İngiltere savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardımı kesecek
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.
Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.