İklim krizine karşı en kırılgan ülkelere ek finansman vadedildi
Donör ülkeler, acil iklim uyumuna ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere Küresel Çevre Fonu kapsamında 105,6 milyon dolar ek finansman taahhüdünde bulundu.
Ankara
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27), iklim krizine karşı en kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçlarının karşılanması için 105,6 milyon dolarlık ek finansman sözü verildi.
Küresel Çevre Fonu (GEF) ve COP27 Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Belçika'nın Valon Bölgesi, En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (LDCF) ve Özel İklim Değişikliği Fonu (SCCF) için 105,6 milyon dolarlık yeni finansmanı açıklayarak, düşük rakımlı ve düşük gelirli devletlerin acil iklim uyum ihtiyaçlarını hedefleyen fonlara daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Belçika, Kanada, Fransa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler ile Avrupa Komisyonu ise söz konusu iki fonu politik olarak desteklediklerini, önümüzdeki aylarda bu fonlara katkıda bulunacaklarını bildirdi.
Yeni desteği memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan LDCF ve SCCF fonlarının alıcı ülkeleri, diğer ülkelere de finansmanlarını en kısa zamanda artırmaları çağrısında bulundu.
Donör ülkeler, geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'da da LDCF'ye 413 milyon dolarlık destekte bulunmuştu.
En çok ihtiyaç duyan ülkelere uyum finansmanı sağlamak da dahil olmak üzere Paris İklim Anlaşması'ndaki vaatlerin yerine getirilmesi, Mısır'daki COP27 zirvesindeki en önemli tartışma konularından birini oluşturuyor.
LDCF, en az karbon emisyonu üreten ancak küresel ısınmanın yol açtığı risklerin en büyükleriyle karşı karşıya olan 46 En Az Gelişmiş Ülke için özel iklim adaptasyonu finansmanı sağlayan tek kaynak niteliğinde. SCCF ise gelişmekte olan ülkelerde iklim adaptasyonunun artırılması için yenilikçi yaklaşımları finanse ediyor ve desteğe ihtiyaç duyan gelişmekte olan küçük ada devletleri için özel bir finansman penceresi sağlıyor.
GEF programlama stratejisi, önümüzdeki dört yılda, LDCF'nin, En Az Gelişmiş Ülkeler için 1 milyar ila 1,3 milyar dolar; SCCF'nin ise 200 milyon ila 400 milyon dolar kaynak sağlayacağını öngörüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.