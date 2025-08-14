İklim değişikliği Kuzey Avrupa'da sıcak hava dalgasını en az 10 kat olası hale getirdi
İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin Kuzey Avrupa'da bu yaz görülen aşırı sıcak hava dalgasını en az 10 kat olası hale getirdiği tespit edildi.
Londra
İngiltere, Finlandiya, Norveç, İsveç, Hollanda ve ABD'deki üniversitelerden bilim insanlarının aralarında bulunduğu World Weather Attribution (WWA) grubundan 24 araştırmacı, bu yaz Norveç, İsveç ve Finlandiya'da görülen sıcak hava dalgası ve iklim değişikliği ilişkisini analiz etti.
Analize göre, bu ülkelerde hastanelere sıcaklık nedeniyle başvuran kişi sayısının artmasına, alg patlamalarına, orman yangınlarına ve şehirlerde ren geyiklerinin görülmesine yol açan iki haftalık sıcak hava dalgası yaşandı.
İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, bu sıcak hava dalgasını ortalamaya göre yaklaşık 2 derece daha sıcak ve en az 10 kat daha olası hale getirdi.
Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,3 dereceyi bulduğu dönemde, iklim değişikliği olmasaydı benzer iki haftalık sıcak hava dalgasının son derece nadir şekilde görüleceği tespit edildi.
İklim değişikliği nedeniyle benzer sıcak hava dalgalarının bu ülkelerde 50 yılda bir görülmesi bekleniyor.
İklim ısındıkça, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın daha tehlikeli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Küresel sıcaklık artışının 2,6 dereceye ulaşması halinde, benzer iki haftalık sıcak dönemlerin 5 kat daha sık yaşanabileceği ve bugünkünden 1,4 derece daha sıcak olacağı öngörülüyor.
Analize göre, şiddetlenen sıcak hava dalgaları soğuk iklime sahip ülkeler için yeni tehditler oluşturuyor.
Araştırmacılar, bölgedeki insanları sıcak hava dalgalarından korumak için uyum önlemlerinin gerekli olduğunu ifade ederken, hükümetlerin yaşlı bakım tesisleri ve okullar gibi hassas sektörler arasında daha fazla koordinasyon sağlaması gerektiğini belirtiyor.