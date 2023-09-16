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Dünya

İklim aktivistleri Londra'da fosil yakıt karşıtı gösteri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da fosil yakıt kullanımına son verilmesi çağrısında bulunan iklim aktivistleri ve çevreci örgütler gösteri yaptı.

Zuhal Demirci  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
İklim aktivistleri Londra'da fosil yakıt karşıtı gösteri düzenledi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu açılışı öncesi başlayacak "İklim Zirvesi Haftası" dolayısıyla çevreci aktivistler "Fosil yakıta son" sloganıyla başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Dünya genelinde fosil yakıt kullanımına son verilmesi çağrısında bulunan aktivistler, ellerinde "İklim değişikliği değil, sistem değişikliği", "Kömüre, petrole, benzine son", "Çocuklarımızın geleceği için şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın yüzünün yer aldığı maske takan bir grup gösterici de protestocuların yürüyüşü sırasında yola benzin döktü.

İngiliz hükûmetinin fosil yakıt projelerinin de protesto edildiği gösteriye iklim değişikliğiyle mücadele eden uluslararası sivil itaatsizlik hareketi olan "Extinction Rebellion" dahil çok sayıda örgüt destek verdi.

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