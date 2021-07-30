IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi, Türkiye'deki yangınlarda vefat edenler için taziye mesajı yayınladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye'deki yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajında bulundu.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım, Türkiye'de son zamanlardaki seller ve mevcut büyük orman yangınlarındaki kurbanların aileleri ve etkilenen topluluklarla birlikte." ifadesini kullandı.
Dizayi, mesajında, Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.