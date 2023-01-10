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Dünya

İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yürütme Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 10.01.2023
İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

İstanbul

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, teşkilatın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının şiddeti körüklediğini, bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça ihlalin yanı sıra tüm dünyadaki Müslümanların duygularına ve inancına hakarettir." diyen Taha, Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması amacıyla uluslararası alanda harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İİT'nin İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını endişeyle takip ettiklerini kaydeden Taha, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi, İslami kimliğini yok etmeyi hedef alan uygulamalar yürüttüğüne işaret etti.

Genel Sekreter Taha, İsrail güçlerinin Aksa'nın kapılarını kapatması, Müslüman cemaate saldırması, girişlere engel olması, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı fanatik Yahudi Itamar Ben Gvir'in Aksa'ya kışkırtıcı ziyaretleri gibi işgal güçleri himayesinde İsrailli yetkililer ve Yahudi yerleşimcilerin baskınlarını, bu tür ihlallere örnek gösterdi.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

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