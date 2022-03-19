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Dünya

İHH, 'Büsbüyük İyilikler' sloganıyla Sudanlı yetimlere destek programı düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yetim dayanışma projesi kapsamında Sudan'da 25 aileye istihdam ve kalkınma desteği sağladı.

Ömer Erdem   | 19.03.2022
İHH, 'Büsbüyük İyilikler' sloganıyla Sudanlı yetimlere destek programı düzenledi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Başkent Hartum'daki Kültür ve Enformasyon Bakanlığı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, vakfın iş birliği yaptığı yerel derneğin sorumluları, Türk kurumları ve derneklerinin temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Etkinliğe katılan Sudanlı yetkililer, destekleri sebebiyle İHH ve Türk halkına teşekkür ederek, benzer projelerin Sudan genelinde artarak sürmesini temenni etti.

İHH Yetim Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Sudan’dayız, Hartum’da 'Büsbüyük İyilikler' başlıklı yetim dayanışma günleri projemizin uygulama sürecindeyiz. Bu yıl inşallah 31 ülkede 202 farklı proje ile yetim çocuklarımızın ama daha önemlisi annelerimizin hayatlarına dokunacağız." dedi.

Başer, bu projelerle annelerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve çocuklarını hayata daha az sıkıntıyla hazırlayabilmesini hedeflediklerini belirtti.

Dikiş makinaları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan temini, eğitim, sağlık ve gıda alanında ciddi projeler uyguladıklarını aktaran Başer, "Sudan’ın yapısına uygun projeler yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgedeki ailelerin geçimlerine ciddi katkıları olduğundan yük taşıma aracı Tuk Tuk, 3 tekerlekli motor taksi Rakşa, sağmal keçi, koyun projesi, dikiş makinası projesini bu bölgede yoğun olarak uyguluyoruz." diye konuştu.

Başer, sahadaki ziyaretlerinde bu projelerin onların hayatlarında ne kadar etkili olduğunu birebir gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fatıma annemizi ziyaret ettik. 2017 yılında 3 sağmal keçi verdiğimiz Fatıma annemizin gözlerinden bu projenin ne kadar etkili olduğunu anladık. 10 keçiyi kesim için satmış, 12 keçi ile beraber geçimlerini devam ettiriyorlar. 5-6 keçi sağmal durumda. Bu keçilerle beraber 3 tane çocuğunun üniversite harçlarını masraflarını karşılayabiliyor. Bu çalışma bizim için çok önemli bir şey. Tüm gönüllülerimize, destekçilerimize özellikle Türk halkına teşekkür ediyorum. Yetim çocukların ve annelerinin yanında olmaya devam edelim."

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