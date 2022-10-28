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Dünya

İdlib'deki çadır kamplarda yaşayan siviller ısınmak için naylon ve tezek topluyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, kış hazırlıklarına naylon ve tezek toplayarak başladı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet   | 28.10.2022
İdlib'deki çadır kamplarda yaşayan siviller ısınmak için naylon ve tezek topluyor Fotoğraf: İzzettin Kasım / AA

İdlib

Suriye'nin farklı illerinden saldırılarla zorla yerinden edilen, maddi imkansızlıklar içindeki yüzbinlerce sivil, kışı geçirmek için kışlık yakacak alamıyor.

Çetin kış şartlarında ailelerini ısıtmak zorunda olan siviller çareyi tezek, naylon ve eski elbise bulmakta arıyor.

İdlib'in kuzeybatısındaki Keferaruk köyündeki Hicra adlı kampta yaşayan Halidiyye Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen kış odun, naylon poşet ve tezek yakarak ısındıklarını, bu yıl da aynı şekilde ısınmak zorunda olduklarını söyledi.

Ahmed, "Yakacak satın alacak maddi imkanımız yok. Çocukların hiçbir şeyi yok. Her türlü eşyaya ihtiyacımız var. Çocuklar için kışlık elbiselere, ısınmak için oduna, yakıta ve soba gibi ürünlere ihtiyacımız var." dedi.

Ahmed, yakacak bulmadıkları gecelerde aynı kampta yaşayan ablasının çadırına gittiğini ve her yıl aynı çileyi çektiklerini vurguladı.

"Zararlı yakacaklar çocuklarımızı kronik hastalıklara maruz bırakıyor"

Kamp sakinlerinden İbrahim Ali de kış hazırlıkları yapmak için parasının olmadığını dile getirerek çadırlarda yaşayan insanların maddi durumunun kötü olduğunu söyledi.

Kampta yaşam şartlarının çok zor olduğunu ifade eden Ali, "Çadırda yaşayıp günübirlik işi olanlar ancak ekmek alacak para kazanıyor. Evine sebze bile alamıyor. Bu nedenle ısınmak için ilkel yollara başvuruyoruz. Tezek, odun kalıntıları ve naylon poşet, bunları toparlayarak yemeğimizi pişiriyor ve ısınıyoruz." dedi.

Ali, "Zararlı yakacaklar çocuklarımızı kronik hastalıklara maruz bırakıyor. Çocuğumuz üşüdüğünde elimizden bir şey gelmiyor. 11 yıldır aynı çileyi çekiyoruz." diye konuştu.

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