Dolar
12.12
Euro
13.74
Altın
1,804.48
ETH/USDT
4,006.80
BTC/USDT
49,000.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Yemen'de, hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 milyon 800 bin, Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise 1 milyon 300 bin iç göçmen bulunuyor.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 22.12.2021
İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti

Yemen

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de, iç göçmen durumuna düşen sivillerin sayısının 4 milyon 100 bine ulaştığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi, çatışma bölgelerinden kaçarak iç göçmen durumuna düşen sivillere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkede savaştan kaçarak iç göçmen durumuna düşen kişi sayısı 4 milyon 100 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerden 2 milyon 800 bininin hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde, 1 milyon 300 bininin ise Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşadığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı
KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: 2021'den ders alınmalı, 2022 yeni bir dayanışma çağının başlangıcı olmalı
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

Benzer haberler

İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti

İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti

Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor

BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek

Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib ve Cevf'te 250 Husi milis öldürüldü

Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib ve Cevf'te 250 Husi milis öldürüldü
Yemen genç milli futbol takımı, "savaşın gölgesinde" Batı Asya şampiyonasını kazandı

Yemen genç milli futbol takımı, "savaşın gölgesinde" Batı Asya şampiyonasını kazandı
BM Temsilcisi Grundberg Umman'da Yemen krizinin çözüm yollarını görüştü

BM Temsilcisi Grundberg Umman'da Yemen krizinin çözüm yollarını görüştü