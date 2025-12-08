Dolar
Dünya

IBM, Confluent'ı satın alacağını duyurdu

IBM, veri akışı platformu Confluent'in tüm hisselerini, hisse başına 31 dolar karşılığında, 11 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
IBM, Confluent'ı satın alacağını duyurdu

New York

IBM'den yapılan açıklamada, kurumsal üretken yapay zeka alanında kullanılması için akıllı bir veri platformu oluşturmak üzere Confluent ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şirketin tüm hisselerinin hisse başına 31 dolar karşılığında, 11 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alınması için anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, satın alma işleminin 2026 ortasında tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, "Confluent'in satın alınmasıyla IBM, yapay zeka için özel olarak tasarlanmış, kurumsal bilgi teknolojileri için akıllı veri platformu sağlayacak." ifadesini kullandı.

Confluent CEO'su Jay Kreps de "IBM'e katılma ve IBM'in pazara giriş uzmanlığı, küresel ölçeği ve kapsamlı portföyü ile stratejimizi hızlandırma potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. Confluent'in IBM'in bir parçası olmasıyla birlikte inşa edeceğimiz geleceği sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

