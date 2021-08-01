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Dünya

Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti

Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi, 91 yaşında Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yaşamını yitirdi.

Murat Özgür Güvendik,Saadet Firdevs Aparı   | 01.08.2021
Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti Fotoğraf: Twitter/ZulfiqarAwan79

Johannesburg/Ankara

Abdülkadir es-Sufi'nin vefatını, öğrencisi Zulfiqar Awan sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Awan, Twitter mesajında "Sevgili hocam Dr. Ian Dallas'ın bu sabah Cape Town'da vefat ettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. 17 yıldır onun öğrencisiyim. Sahip olduğum düşünce ve bilgi, ruhumu ve aklımı özenle beslemesinden kaynaklanmaktadır. Ian Dallas... Teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

"Ian Dallas" ismiyle 1930 yılında İskoçyalı Hristiyan bir ailede dünyaya gelen Abdülkadir es-Sufi, gençlik yıllarında senarist ve aktör olarak bazı film yapımlarında yer aldı.

Fas'ın Fes kentinde 1963 yılında Müslümanlığı seçen Abdülkadir es-Sufi, sonra İslam hukuku ve tasavvuf alanına eğildi.

Sufi'nin "Gariplerin Kitabı", "Ayetlerden İşaretler", "Yarınki İslam: Bir Manifesto", "100 Basamak", "Muhammedi Yol" ve "CİHAD: Bir Temel Tasarım" kitapları Türkçeye çevrilmişti.

Abdulkadir es-Sufi, İngiltere'nin Norwich kentindeki İhsan Camisi'nin, Endülüs'ün Granada şehrindeki Ulu Cami'nin ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Cum'a Camisi'nin inşa edilmesine de öncülük etmişti.

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