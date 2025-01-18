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Dünya

Husiler, İsrail'in Eylat kentindeki "hayati öneme sahip hedefleri" füzelerle vurduğunu duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentine "hayati öneme sahip" iki hedefe füzelerle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Mohammed Sameai, Safiye Karabacak  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Husiler, İsrail'in Eylat kentindeki "hayati öneme sahip hedefleri" füzelerle vurduğunu duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Yemen

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'in Eylat kentindeki "hayati öneme sahip" iki hedefi vurduğunu ifade etti.

Seri, "her iki operasyonun başarıyla sonuçlandığını" kaydetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail'e doğru ilerleyen bir füzenin önlendiğini duyurdu.

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