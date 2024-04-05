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Dünya

Husiler: ABD ve İngilizlerin ocaktan bu yana Yemen'e saldırılarında 37 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngilizlerin ocak ayından bu yana ülkeye yönelik saldırılarında 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Mohammed Sameai, Mehmet Nuri Uçar  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Husiler: ABD ve İngilizlerin ocaktan bu yana Yemen'e saldırılarında 37 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sana

Husilere ait El Mesirah Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

ABD ve İngiltere'nin yaklaşık 3 ay içinde deniz ve havadan Yemen'e 424 saldırı düzenlediğini belirten Husi, bu süre zarfında 30 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husi, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İsrail, ABD ve İngilizlere ait 90 geminin hedef alındığını kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücünün" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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