Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçiş yaptı
Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankerinin geçtiği belirlendi.
LONDRA
ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları, İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve özellikle bu ülkelerle bağlantılı gemilere geçiş izni vermemesi sonrası Boğaz'da trafik durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı'ndan 28 Şubat'tan itibaren geçen gemilerin büyük kısmını İran bayraklı gemiler oluşturdu.
Anlık takip platformu MarineTraffic'in sistemine göre, Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Abu Dabi'nin Das ham petrolünü taşıyan Aframax sınıfı Karachi tankeri, otomatik tanımlama sistemi (AIS) açık şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçen "İran'a ait olmayan" ilk gemi oldu.
Yaklaşık 237 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri 15 Mart'ta Türkiye saatiyle 14.33'te İran'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi ve 17.43 civarında Hürmüz Boğazı'nı geçti.
Pakistan bayraklı tanker, AIS sistemi aktif haldeyken Boğaz'dan geçişini tamamlamasının ardından halihazırda Umman Körfezi'nde ilerliyor.
MarineTraffic'e göre, bu geçiş bazı sevkiyatlar için müzakere edilmiş güvenli geçiş izni alındığını gösteriyor.
Dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (günlük yaklaşık 20 milyon varil) taşındığı Hürmüz Boğazı, petrol sevkiyatları açısından stratejik önemde bulunurken söz konusu geçitteki trafik İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "fiilen" kapatmasının ardından durma noktasına geldi.
Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sahipli bir yük gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıklamıştı.