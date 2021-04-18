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Dünya

Honduraslı 200'den fazla göçmen Meksika'dan sınır dışı edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'tan gelen 200'den fazla göçmen, Meksikalı yetkililerce otobüslere bindirilerek ülkesine gönderildi.

Sinan Doğan   | 18.04.2021
Honduraslı 200'den fazla göçmen Meksika'dan sınır dışı edildi

Bolivar

Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için yola çıkan Honduraslı 200 göçmen, ABD'ye ulaşamadan ülkelerine sınır dışı edildi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier, göçmenlerin son durumunu yerinde gözlemlemek için kabul merkezlerini ziyaret etti.

Carbonnier, Honduraslılar ve dünyanın dört bir yanındaki insanların "fırsat ve umut eksikliğinden" dolayı göç etmeye zorlandığını belirterek, "Birçok imkandan yoksun olan bu insanlar, 'bu ülkede bana artık yer yok ve ben gidiyorum' diyerek kaçıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve El Salvador'a yatırım yapılması teklifinde bulunarak, Washington yönetiminin bu konuda ortak çaba harcamasını beklediklerini söylemişti.

Guatemala, Honduras ve El Salvador, güney sınırında bulundukları ABD’ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (CBP) 2 Nisan’da yapılan açıklamada, martta ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısının 171 bini aştığı ve bu rakamın 2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu kaydedilmişti.


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