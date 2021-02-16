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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılmasına hükmetti.

Selman Aksünger   | 16.02.2021
Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi

Lahey


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda basınına göre "Korona Gerçekleri" (Viruswaarheid) isimli topluluk tarafından açılan davada mahkeme, Kovid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan durumun "olağanüstü hal" oluşturmadığını fakat hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasını parlamentonun onayı gerekmeyen "olağanüstü hal" yasalarına dayandırdığını belirtti.

Yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, kısıtlamanın özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle parlamentonun onayı alınarak uygulanması gerektiğine karar verdi.

Muhalefet kararı olumlu karşıladı

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus kararın detaylarına öğrenmeden konuya ilişkin açıklama yapmak istemezken muhalefet kararı olumlu karşıladı.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu kararla ilgili Twitter hesabından, "Yaşasın hukukun üstünlüğü, Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Huge de Jonge halkı dinlemediler ama umarım mahkemeyi dinleyecekler!" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de kararla ilgili "Güzel haber! Sokağa çıkma kısıtlaması bitti! Dediğim gibi kısıtlama orantısızdı. Şimdi Başbakan Rutte ile parlamentoda görüşme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da hükümet 23 Ocak'ta ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuş ve ardından bunu 3 Mart'a kadar uzatma kararı almıştı.

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