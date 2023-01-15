Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.70
ETH/USDT
1,537.10
BTC/USDT
20,749.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2022'de ilaç tedarik sıkıntısının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını bildirdi.

Selman Aksünger   | 15.01.2023
Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

Amsterdam

KNMP'den yapılan yazılı açıklamada, 2022'de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez “tedarik sıkıntısı” yaşandığı ve bunun 2021'e göre yüzde 50 artış anlamına geldiği bildirildi.

Ülkede bir ilaçta "tedarik sıkıntısı" olduğunu belirtmek için en az 14 gün raflarda bulunamaması gerekiyor. Tedarik sıkıntısının 2022 genelinde ortalama 91 gün sürdüğü belirtilen açıklamada, yıl boyunca problemin yüzde 32 üretim eksikliği, yüzde 33 dağıtımın aksaması, yüzde 14 kalitenin yetersizliği ve yüzde 12 arzın artmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, en çok aranan ilaçların merkezi sinir sistemini uyaran metilfenidat haplar, ürik asit düzenleyici benzbromaron tabletler, oksitosin içeren şuruplar, epilepsi tedavisinde kullanılan clobazam etken maddeli haplar ve göz damlaları olduğu bilgisine yer verilerek, ilaç tedarikindeki sıkıntıların genellikle üreticilerden kaynaklandığı aktarıldı.

"Hollanda, ilaç tedarikinde Çin, Hindistan gibi uzaktaki Asya ülkelerine bağımlı durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KNMP Başkanı Aris Prins, "Hükümet, yeni yıldan itibaren ilaç toptancılarından ekstra stok yapmalarını istiyor. Bu, çok gerekli çünkü hastalar, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları, her gün ciddi sayıda sıkıntıyla karşılaşıyor." ifadesini kullandı.

İlaç tedarikindeki sıkıntıların, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasını "alarm verici" olarak nitelendiren Prins, ülkedeki yaklaşık 2 bin eczacının mesailerinin neredeyse yarısını ilaç tedariki, muadil ilaç bulma veya benzer etken maddelerden ilaç yapmaya çalışarak geçirdiğine dikkati çekti.

Prins, "Hollanda, ilaç tedarikinde Çin, Hindistan gibi uzaktaki Asya ülkelerine bağımlı durumda." bilgisini paylaşarak, bu durumun Hollanda’yı savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliğinden (IGJ) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle ilaç tedarikçileri ve toptancılarının yeterli ilaç stokuna sahip olup olmadığına ilişkin IGJ'nin inceleme yapacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Omega blokajı" kaynaklı kuraklık ve yüksek su tüketimine karşı acil tasarruf çağrısı
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular yarın başlayacak
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

Hollanda'da enflasyon 2022'de 47 yılın zirvesine ulaştı

Yunanistan'daki ilaç sıkıntısı ana muhalefetin ve eczacıların tepkisine yol açtı

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi
Binlerce Srebrenitsa mağduru Hollanda'dan tazminat bekliyor

Binlerce Srebrenitsa mağduru Hollanda'dan tazminat bekliyor
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada

Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet