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Dünya

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi

Hollanda'da, son 1 haftada 110 bin 558 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Abdullah Aşıran   | 16.11.2021
Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi

Rotterdam

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 1 haftada 110 bin 558 arttı.

Bunun, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek 1 haftalık vaka sayısı ve bir önceki haftaya göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 20 bin 252 kişide virüs tespit edildi

Ülkede, son 24 saatte 20 bin 252 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Geçen günlerde test laboratuvarlarındaki arızadan dolayı o günlerde sayılmayan vaka sayılarının da son 24 saatteki sayıya eklendiği belirtildi.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2071'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 385 olduğu ve 35 kişinin yaşamanı yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Geçici hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada ise 13 Kasım'da yürürlüğe giren yeni korona önlemleri nedeniyle zor durumda olan şirketler için yaklaşık 1,3 milyar avroluk yeni bir mali destek paketi sunulacağı bildirildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıklamıştı.

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