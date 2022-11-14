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Dünya

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Abdullah Aşıran   | 14.11.2022
Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı Fotoğraf: Abdullah Aşıran / AA

ROTTERDAM

Hollanda'da, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." mesajı paylaşıldı.

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