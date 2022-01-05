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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da son 24 saatte 24 bin 590 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Abdullah Aşıran   | 05.01.2022
Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Netherlands

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 590 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede vaka sayıları son bir haftada günlük ortalama 17 bin civarındaydı.

Ülkede yüksek vaka sayıları nedeniyle "tam kapanma" uygulanıyor

Hollanda'da, Kovid-19 ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasının ardından, 19 Aralık'tan beri "tam kapanma" uygulanıyor.

Geçici hükümet, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulların 10 Ocak'tan itibaren tekrar yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

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Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
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