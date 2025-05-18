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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da 100 bin kişi, hükümetin İsrail politikasına karşı tepki gösterdi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de toplanan yaklaşık 100 bin kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasını protesto etti.

Selman Aksünger  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Hollanda'da 100 bin kişi, hükümetin İsrail politikasına karşı tepki gösterdi Fotoğraf: Selman Aksünger - AA

Lahey

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen gösteri, "Gazze için Kırmızı Çizgi Çekilsin" sloganıyla Malieveld Meydanı’nda yapıldı.

Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı giysiler giyerek alanda toplandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda uluslararası STK'nin Hollanda şubeleri ile yerel insan hakları kuruluşları, Filistin destek grupları, kadın, çocuk ve insani yardım derneklerinden oluşan 80'in üzerinde STK etkinliğe katıldı.

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Resmi kayıtlara göre gösteriye 70 binden fazla kişi katıldığı belirtilirken, organizasyonu yürüten STK’lerden Oxfam Novib katılımcı sayısını 100 bin olarak açıkladı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de mart ayından bu yana yüzlerce kişinin açlıktan hayatını kaybettiği vurgulandı. Konuşmacılar, Hollanda hükümetini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçladı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Nisan ayında bazı STK’lerin hükümetle bu konularda gerçekleştirdiği görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Schoof hükümetinin, İsrail’in savaş hukukunu sürekli ihlal etmesine rağmen hâlâ "kırmızı çizgi" çekmediği ve cezasızlığı sona erdirmek için harekete geçmeyi reddettiği vurgulandı.

"Gazze için Kırmızı Çizgi Çekilsin" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, “Schoof hükümeti sağır”, “Hükümet utan, ellerin kanlı”, “Hollanda ödüyor, İsrail bombalıyor”, “Özgür Filistin”, “İşgal altındaki topraklarda barış olmaz”, “Soykırımı durdur”, “Çocukları öldürmeyi durdur” gibi sloganlar attı.

Göstericiler, yürüyüşleri sırasında Uluslararası Adalet Divanı'nın da bulunduğu Barış Sarayı ile Hollanda Parlamentosu'nun önünden geçerek yeniden Malieveld Meydanı'na döndü.

Bu gösteri, son yıllarda Hollanda'da Filistin’e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylem olarak değerlendiriliyor.

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