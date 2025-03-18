Hollanda ve İngiltere'de İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması protesto edildi
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar, Hollanda ve İngiltere'de protesto edildi.
Amsterdam/Londra
Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Gouda, Lahey ve Eindhoven şehirlerindeki meydanlara gün içinde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarını kınadı.
Rotterdam merkez tren istasyonunun önünde yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) toplanan göstericiler, İsrail'in saldırganlığını ve ateşkesi bozmasını, soykırım suçunun devamı olarak nitelendirdi.
Konuşmacılar, İsrail'in ateşkesi bozmasına tepki gösterirken, ABD yönetimi ve Başkan Donald Trump'a, İsrail'e verdiği destekten dolayı tepkilerini dile getirdi.
Trump'ın, Gazze'ye "el koyma" planının hukuka aykırı olduğunu söyleyen göstericiler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Protestocular, Hollanda yönetiminin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, işgal sona erene kadar boykot ve küresel çaptaki diğer eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.
Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.
İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.
İngiltere
Başbakanlık Ofisi 10 Numaranın yer aldığı Downing Sokağı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi hükümet binalarının bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan yüzlerce eylemci, İsrail'in 18 Mart sabah saatlerinde başlattığı Gazze saldırılarını protesto etti.
İsrail'e silah satışlarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönünde sloganlar atan göstericiler, İsrail'e desteğini sürdüren İngiliz hükümetine de tepki gösterdi.
Caddede kurulan platformdan protestoculara seslenen Britanya Filistin Forumu yöneticisi Faris Amir, İsrail'in gece boyu süren saldırılarında 130'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.
"Siyonizm ve İsrail yönetimi barıştan çok Filistinli öldürmek istiyor." diyen Amir, İsrail'in saldırılara başlamadan önce ABD'den izin aldığını savundu.
Savaşı Durdur Koalisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Alex Kenny de saldırı haberlerinin ardından sokağa çıkma kararı aldıklarını kaydederek, "Filistinliler için adalet ve barış sağlanana kadar sokaklarda olacağız." dedi.
Kenny, parlamentoda dün yaptığı konuşmada, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Dışişleri Bakanı David Lammy'ye karşı Başbakanlık Sözcüsü'nün, "Bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." açıklaması yaptığını hatırlattı.
Lammy'nin haklı olduğunu söyleyen Kenny, hükümetin uluslararası yardımları kesip savunma harcamalarını artırma kararına işaret ederek, "Savaş değil refah istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kenny, İsrail'in Gazze saldırılarını ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve izniyle yaptığını öne sürdü.
Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Genel Sekreteri Sophie Bolt da konuşmasında, İsrail'in bir gecede 500'e yakın sivili hava saldırılarıyla öldürdüğünü vurguladı.
"İsrail aylardır ateşkesi sabote ediyor, barış ihtimalini yok ediyor." diyen Bolt, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelleyerek bölgede yaşamın yeniden başlamasını da engellediğini dile getirdi.
Bolt, nükleer silah sahibi İsrail'in dünyayı tehdit ettiğini belirterek, "Lammy, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylerken (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer geri adım attı ve dümeni tekrar İsrail'in tarafına kırdı. İngiltere İsrail'e silah satışını durdurmalı ve Güney Kıbrıs'tan kalkan gözlem uçuşlarını sonlandırmalıdır." diye konuştu.
Göstericiler toplu halde iftar yaptı ve cemaatle akşam namazını kıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.