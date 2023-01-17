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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sinyali verdi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 17.01.2023
Hollanda, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sinyali verdi

New York

ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Rutte, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, ABD'nin desteklerinden ötürü Biden'a teşekkür etti.

Rutte, "Almanya ile (Ukrayna'ya) verdiğiniz patriot hava savunma sistemleri desteğine bizim de katılma niyetimiz var." dedi.

Diğer taraftan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmelerinde, iki NATO müttefiki olarak transatlantik bağları güçlendirme ve küresel meselelerde ortak çıkarlar bağlamında hareket etmeye olan bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yapılan siyasi, askeri, ekonomik ve insani yardımların ele alındığı belirtilen açıklamada, liderlerin ayrıca Hint-Pasifik'teki işbirliği, ekonomik gelişmeler ve kritik teknolojilerin önemini masaya yatırdıkları aktarıldı.

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