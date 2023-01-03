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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır." dedi.

Selman Aksünger   | 03.01.2023
Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Amsterdam

Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır." ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

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