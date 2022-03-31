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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.

Abdullah Aşıran   | 31.03.2022
Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

Rotterdam

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrim içi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.

Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin "daha önce görülmemiş" bir şekilde olduğuna dikkat çeken Rutte, “Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız.” dedi.

Rutte, Zelenskiy’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.


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