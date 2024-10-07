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Dünya

Hollanda polisi, Filistin destekçisi göstericileri gözaltına aldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin yanlısı göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Selman Aksünger  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Hollanda polisi, Filistin destekçisi göstericileri gözaltına aldı

Amsterdam

Amsterdam'ın merkezi Dam Meydanı'nda bir araya gelen İsrail yalısı göstericilere karşı, aynı saatlerde yakındaki Damrak bölgesinde Filistin yanlısı bir grup gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, İsrail'in eylemlerini kınamak için toplandı.

Amsterdam Merkez İstasyonu yakınlarında toplanmalarının istendiği Filistinli göstericilerin başka bir alana gitmek istememesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Çevik kuvvet polisi, atlı polis ve sivil polisler, yüzlerce göstericiyi gözaltına alarak otobüslerle alandan uzaklaştırdı.

Polisin müdahale sırasında bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius Filistin'e destek gösterisine karşı çıkmıştı

Hollanda'da koalisyon ortağı VVD (Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Filistin’e destek için ülkede 16 şehirdeki tren istasyonlarında yapılacak oturma eylemlerine karşı çıkmıştı.

Yerel yönetimlerde görev yapan koalisyon partisi VVD üyeleri, NS devlet demiryollarına yazdığı mektupta, 7 Ekim’de ülke genelinde düzenlenecek Filistin’e destek için oturma eylemlerinin "antisemitizm"e destek olduğunu belirtti.

VVD lideri Yeşilgöz-Zegerius, katıldığı bir televizyon programında bu mektuba destek vererek, eylemlerin 7 ekimde yapılmasının "korkunç" olduğunu ifade ederek, "Bu kasıtlı olarak insanlara acı vermektir ve açıkçası neden o günü seçtiklerini anlamıyorum." açıklamasında bulundu.

Yeşilgöz-Zegerius, göstericilerin "kasıtlı veya kasıtsız olarak" Hamas'ı meşrulaştırdığını öne sürdü.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema katıldığı diğer bir televizyon programında Yeşilgöz-Zegerius’in açıklamalarının sorulması üzerine, Filistin’e destek için düzenlenen oturma eylemlerinin engellenmesi için geçerli bir sebep bulunmadığını ifade etti.

Halsema, Yeşilgöz'ün Filistin yanlısı göstericileri "kriminalize ettiğini" söyledi.

Halsema, "Bunlar, İsrail hükümetine ve İsrail hükümetinin Gazze ve diğer yerlerdeki davranışlarına karşı yapılan gösterilerdir. Bu, meşru ve yasalara uygun bir gösteri yapma hakkıdır. Eğer insanlar Filistin'le dayanışmalarını göstermek ve ifade etmek istiyorlarsa bunu yarın özgürce yapabileceklerini garanti edebilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Yeşilgöz-Zegerius, son zamanlarda artan Filistin karşıtı ve aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çekiyor.

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