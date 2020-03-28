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Dünya, Koronavirüs

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı. Virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 14 Türk hayatını kaybetti.

Abdullah Aşıran   | 28.03.2020
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi

Rotterdam

Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 93 kişi artarak 639'a çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 olan vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ölenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80-84 yaş aralığında olduğu aktarıldı.

Hollanda'da 14 Türk vefat etti

Ülkede virüsten ölen 639 kişinin 14'ü Türk kökenli.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 66 yaşındaki N.Y, 81 yaşındaki S.A, 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş, 70 yaşındaki A.K, 82 yaşındaki H.Ç, 69 yaşındaki Y.H, 87 yaşındaki H.S, 78 yaşındaki M.A, 83 yaşındaki Z.D, 81 yaşındaki Y.U, 78 yaşındaki A.G, 84 yaşındaki Z.Ş, 76 yaşındaki M.U. ve 96 yaşındaki S.A'nın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dişli, bazı definlerin bu ülkede yapıldığı, bazı cenazelerin de Türkiye'ye gönderileceği bilgisini paylaştı.

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