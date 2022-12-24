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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Abdullah Aşıran   | 24.12.2022
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan

ROTTERDAM

Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

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