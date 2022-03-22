Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir
Ankara
Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir." dedi.
Rutte, "Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hollanda Başbakanı Rutte, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.