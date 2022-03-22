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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir

Ekip   | 22.03.2022
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir

Ankara

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir." dedi.

Rutte, "Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Rutte, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim." diye konuştu.

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