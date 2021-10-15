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Dünya

Hizbullah, dünkü Beyrut saldırısının ABD ve bazı Arap ülkelerince desteklenen planın parçası olduğunu savundu

Lübnan Hizbullah'ı, Beyrut'ta Şiilere ateş açanların Hristiyan Lübnan Güçleri Koalisyonu mensubu olduklarını belirterek, olayın ABD tarafından yürütülen ve bazı Arap ülkelerince de desteklenen bir planın parçası olduğu açıklamasında bulundu.

İdiris Okuduci   | 15.10.2021
Hizbullah, dünkü Beyrut saldırısının ABD ve bazı Arap ülkelerince desteklenen planın parçası olduğunu savundu Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Hizbullah'ı Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün başkent Beyrut'taki Şiilere ateş açanların Hristiyan Lübnan Güçleri Koalisyonu mensubu olduklarını belirterek, olayın ABD tarafından yürütülen ve bazı Arap ülkelerince de desteklenen bir planın parçası olduğunu ileri sürdü.

Safiyuddin, Beyrut'un Tayyune bölgesindeki Şii göstericiler üzerine ateş açılması sonucu öldürülenler için düzenlenen defin töreninde konuştu.

Saldırının arkasında yatan asıl nedenin ülkeyi bir iç savaşa sürüklemek olduğunu savunan Safiyuddin, "Bugün, Lübnan Güçleri'nin ülkede yeniden bir iç savaşın çıkması için sebepler arayışında olduğunu söylemek abartı değil." ifadelerini kullandı.

Hizbullah yetkilisi dünkü olayın ABD tarafından yürütülen ve bazı Arap ülkelerince desteklenen bir planın parçası olduğunu ileri sürdü.

Tayyune saldırısında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi, Safiyuddin'in konuşmasının ardından binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Defin sırasında Hizbullah milisleri, ellerindeki ağır silahlarla Beyrut kent merkezindeki tören alanında havaya ateş açtı.

Beyrut'ta dün yaşananlar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah’ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

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