Hırvatistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların test sürüşlerine başladı
Hırvatistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) test sürüşlerine başladığını duyurdu.
Ankara
Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Baykar'ın eğitim merkezindeki eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirtti.
Eğitimin ardından Bayraktar TB2 SİHA'larının test sürüşlerine Hırvatistan'da başlandığını duyuran Anusic, test faaliyetlerinin gelecek günlerde gece ve gündüz süreceğini ifade etti.
Anusic, Bayraktar TB2 SİHA'ların sahip olduğu üstün özelliklerinin yanı sıra sınır güvenliği, keşif-gözetleme ve orman yangınlarıyla mücadele gibi alanlarda da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.
Hırvatistan, Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.