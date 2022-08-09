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Dünya

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkili olmadığını, bu yaptırımların Rusya'ya zarar vermediğini söyledi.

Lejla Biogradlija   | 09.08.2022
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil

Zagreb

Milanovic, Hvar Adası ziyaretinde yaptığı açıklamada, mevcut dünya gündemini "dengesiz" olarak nitelendirerek "Pusula yavaş yavaş kayboluyor. Her şey karahindiba çiçeği gibi görünüyor. Birisi hapşırıp da hepimiz uçmayalım diye dua ediyoruz." dedi.

Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşılık verdiği yaptırım cevabını "bir hiç" olarak nitelendiren Milanovic, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil. Bunlar Rusya'ya zarar vermeyecek eğer amaç buysa. Bakın ne oldu, bize zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic, yaptırımların faydasız olduğunu ilk günden bu yana savunduğunu anımsatarak "Haklı çıktığım için üzgünüm." diye konuştu.

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