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Dünya

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi kabul etti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüştü.

Ahmet Nurduhan   | 24.10.2022
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi kabul etti Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Plenkovic, Pelosi'yi ülkenin başkenti Zagreb'de kabul etti.

İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Plenkovic, Pelosi ile Ukrayna'ya destek ve Hırvatistan-ABD ilişkileri üzerine konuştuklarını belirtti.

Plenkovic, "Hırvatistan ve ABD, hukukun ve ahlakın doğru tarafında olduklarına inanıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Bosna Hersek'teki üç kurucu halktan Hırvatların, Boşnak ve Sırplarla eşit haklara sahip olması konusunda verdiği desteğin önemli olduğuna işaret eden Plenkovic, "ABD'nin Hırvatistan'a, dış politikada ulaşmayı hedeflediği Şengen Bölgesi üyeliğinde verdiği desteği de önemsiyoruz." dedi.

Pelosi de Hırvatistan'ın Ukraynalı göçmenleri ülkeye kabul etmesini "manevi destek" olarak değerlendirdi.

İş birliği için Hırvatistan'a teşekkür eden Pelosi, "Ülkenizin saldırganlık ve travma açısından sahip olduğu deneyim, Rus saldırganlığının kurbanı olan Ukraynalılara ve diğerlerine yardımcı olabilir." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "İran'ın Ukrayna'ya karşı insansız hava araçlarının kullanımı" iddiasına ilişkin sorusuna yanıt veren Plenkovic, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlığa her türlü destek kötü bir harekettir." dedi ve bunu kınadığını söyledi.

Pelosi ise "İran'ın büyük bir hata yaptığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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