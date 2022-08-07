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Dünya

Hint polisi, Cammu Keşmir'de muharrem ayı dolayısıyla yürüyüş düzenleyen onlarca Şii'yi gözaltına aldı

Hindistan'da polis, Cammu Keşmir bölgesinde muharrem ayı dolayısıyla yürüyüş düzenleyen onlarca Şii'yi gözaltına aldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 07.08.2022
Hint polisi, Cammu Keşmir'de muharrem ayı dolayısıyla yürüyüş düzenleyen onlarca Şii'yi gözaltına aldı

Ankara

Halihazırda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılı nedeniyle Srinagar kentinin bazı bölgelerinde kısıtlamalar uygulanıyor.

Şiiler, Srinagar'ın farklı bölgelerinde muharrem ayının 8. gününde geleneksel yürüyüş düzenlemek için bir araya geldi.

Kısıtlamaları gerekçe göstererek Şiilere müdahale eden Hint polisi, onlarca Şii'yi gözaltına aldı.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde polisin yürüyüşe katılanlardan bazılarını yerlerde sürüklemesi dikkati çekiyor.

Hindistan'da polisin, önceki yıllarda da muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Dünya genelinde Şiiler, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin 1383'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katılıyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, 31 Ekim 2019'da "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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