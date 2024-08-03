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Dünya

Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 358'e çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 358'e çıktığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 358'e çıktı

Ankara

India Today'in haberine göre, Kerala eyaleti yetkilileri, toprak kaymalarındaki son durum hakkında açıklama yaptı.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölü sayısının 358'e yükseldiğini duyurdu.

Beşinci gününe giren arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, afetten etkilenen bölgede hala 200'den fazla kayıp olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Hindistan ordusunun, enkaz altında kalanların bulunmasına yardımcı olmak amacıyla bölgeye arama radarları gönderdiği kaydedildi.

Kongre Partisi Milletvekili Shashi Tharoor, yaptığı açıklamada, bölgedeki toprak kaymaları nedeniyle ulusal felaket ilan edilmesi için Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'a mektup yazdığını bildirdi.

Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." ifadesini kullanmıştı.

Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Hindistan ordusu, 1 Ağustos'ta afetten etkilenen bölgeye 1500 askerin konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Eyalette afetten dolayı 8 bin 300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, afetin etkili olduğu bazı bölgelerde birkaç gün içinde daha fazla yağış olacağı uyarısında bulunulmuştu.

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