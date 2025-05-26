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Dünya

Hindistan'ın güneybatı açıklarında batan gemi kimyasal madde endişesine yol açtı

Hindistan'ın Kerala eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batmasının ardından eyalette kimyasal madde sızıntısı alarmı verildi.

Yasin Yorgancı  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Hindistan'ın güneybatı açıklarında batan gemi kimyasal madde endişesine yol açtı

Ankara

Kerala Eyalet Başbakanlığından yapılan açıklamada , gemide 13'ü "tanımlanmamış tehlikeli kargo" kategorisinde 640 konteyner ile tonlarca petrol ve yağın bulunduğunu aktarılırken, insanlara kıyıya vurmaya başlayan bazı konteynerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

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Hindistan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kerala'nın yaklaşık 38 deniz mili açığında batan Liberya bandıralı MSC ELSA 3 adlı gemideki 24 mürettebatın tamamının kurtarıldığını belirtti.

Öte yandan Hindistan Sahil Güvenliği, bölgeyi incelemek üzere petrol sızıntısı tespit sistemine sahip bir uçak gönderildiğini açıkladı.


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