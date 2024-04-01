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Dünya

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde fırtınanın yol açtığı kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, dün çıkan ani gök gürültülü fırtınanın neden olduğu kazalarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Ayşe Doğru  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde fırtınanın yol açtığı kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Jalpaiguri ile Mainaguri bölgelerinde dün etkili olan ve dolu yağışını da beraberinde getiren ani gök gürültülü fırtına yaklaşık 10 dakika sürdü. Fırtınada şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü.

En az 800 evin hasar gördüğü fırtınanın neden olduğu kazalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 300'den fazla kişi de yaralandı.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, hastanede tedavi altına alınan yaralıları ve ölenlerin ailelerini ziyaret etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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