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Dünya

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kenti oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin dün kutlanan Diwali Festivali'nin (Işık Bayramı) ardından bu sabah yapılan ölçümlere göre, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olduğu bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kenti oldu

İstanbul

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) verilerine göre, hava kalitesi, havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen "PM (partikül madde) 2,5" oranı 300-400 düzeyine ulaştığında "düşük", 400-500 sınırına ulaştığında da "şiddetli" olarak nitelendiriliyor.

Hint basınındaki haberlere göre, dün kutlanan Diwali Festivali kapsamında kentin birçok noktasında maytapların kullanılması sonucu başkentteki PM 2,5 oranı, bazı bölgelerde her metreküp için 900 mikrograma yaklaştı.

Bu, Yeni Delhi'de hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği değerin 23 kat üstüne çıktığı anlamına geliyor.

Ülkenin başkenti, bu sabah yapılan ölçümlere göre dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti oldu.

Duman, toz, düşük rüzgar hızı, araç emisyonları ve anız yakma nedeniyle Yeni Delhi'de her kış yoğun bir sis örtüsü oluşuyor.

Yeni Delhi ve Hindistan'ın kuzeyinde yer alan bazı kentlerde ekim ila ocak aylarında her yıl şiddetli düzeyde hava kirliliği yaşanıyor. Bu durum birçok işin sekteye uğramasına, okulların ve ofislerin kapatılmasına neden oluyor.

Kasım ve aralık aylarında komşu eyaletlerdeki çiftçilerin anız yakması da bu duruma etki ediyor. Çiftçiler, bunun alternatiflerinin bulunması için finansal ve teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Hindistan'ın hava kirliliğiyle mücadele planı

Hava kirliliğiyle mücadele için başlatılan "Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP)" kapsamında Hindistan'da kömür, odun ve acil durumlar hariç dizel jeneratör kullanımını içeren faaliyetler yasaklandı.

Ayrıca Yeni Delhililere olabildiğince hareketliliği ve taşıt emisyonunu azaltmak için toplu taşıma kullanma çağrısı yapıldı. Her yıl festivallerde havai fişek ve maytap gibi ürünlerin satışı yasaklansa da diğer kentlerden bunun temini engellenemiyor.

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