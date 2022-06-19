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Dünya

Hindistan'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye çıktı.

Saadet Firdevs Aparı   | 19.06.2022
Hindistan'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Gauhati

Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan haftalardır süren şiddetli yağışlarda ölen 8 kişiyle ölü sayısının 62'ye çıktığını belirtti.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyaletin 35 bölgesinden 32'sinin sular altında kaldığını bildirdi.

Öte yandan, eyaletin başkenti Gauhati'nin 500 kilometre doğusunda 9 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu, 4 kişi kayboldu.

Polis yetkilileri, arama çalışmalarının sürdüğünü ancak güçlü akıntıların çalışmalara engel olduğunu söyledi.

Assam'da selden etkilenen yaklaşık 3 bin bölgeden 108 bin 104 kişi yardım kamplarına sığındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." açıklaması yapmıştı.

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