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Dünya

Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

Muhammet Nazım Taşcı, Ecem Şahinli Ögüç  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

İstanbul/Ankara

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini açıkladı.

Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde 269 kamp kurulduğunu ve 53 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Aşırı yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiledi

India Today gazetesinin haberine göre, Maharaştra eyaletinin başkenti 21,3 milyon nüfusa sahip Mumbai, 6 saatte 300 milimetrenin üzerinde rekor düzeyde yağış aldı.

Bugün erken saatlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası şehrin banliyöleri ve alçakta kalan alanlarında sel oluşurken, ana yolların su altında kalması sebebiyle kent genelinde trafik akışı aksadı.

Basına yansıyan görüntülerde, bazı bölgelerde rögarların taştığı, sel nedeniyle araçların sürüklendiği ve vatandaşların da suda zorlukla ilerlediği görüldü.

Tren seferlerinin iptal edildiği Mumbai'de 27 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilirken, 50 uçuş da iptal edildi.

Öte yandan, Maharaştra eyaleti yönetimi, Mumbai şehri, Ratnagiri ve Sindhudurg bölgelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

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