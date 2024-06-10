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Dünya

Hindistan'da üçüncü kez başbakan seçilen Modi, ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı

Hindistan'da üçüncü kez başbakan seçilen Narendra Modi, yeni görevlerini vermek üzere Bakanlar Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Hindistan'da üçüncü kez başbakan seçilen Modi, ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı

Ankara

Yeni koalisyon hükümetini kurmak üzere yemin eden Modi, Başkent Yeni Delhi'deki konutunda ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı.

Modi, 71 bakanın 30'unu merkezi hükümetin işleyişini yürütecek kabine üyesi, 36'sını eyalet işlerinden sorumlu bakan ve 5'ini eyalet işleriyle ilgilenen bağımsız bakan olarak görevlendirdi.

Hükümet kurmak için Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) koalisyonuna ihtiyaç duyan Modi'nin Bakanlar Kurulunda 11 ittifak üyesi ve 7 kadın bulunuyor.

Üçüncü kez başbakan seçilen Modi'nin merkezi hükümetin işleyişini yürütecek 30 kişilik kabine üyelerinin çoğu bir önceki dönemden.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Ancak BJP, yeter sayı olan 272'ye ulaşamadığından hükümeti kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde etmişti.

Modi, Yeni Delhi'deki başkanlık sarayı Rashtrapati Bhavan'da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda üçüncü kez başbakan olarak yemin etmişti.

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